Pais, mães e responsáveis por crianças em idade de frequentar a pré-escola ou 1º ano do Ensino Fundamental, já podem fazer o cadastramento para conseguir matricular os pequenos na rede municipal de ensino, no ano de 2024.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o prazo para o cadastramento para novas matrículas ficará aberto até 25 de outubro. E só precisam fazer esse cadastramento aqueles que ainda não estudam em unidades da rede municipal. Os alunos e crianças seguem o fluxo escolar normalmente.

O procedimento, que foi aberto nesta segunda-feira (25), é necessário para que a Secretaria Municipal da Educação possa dimensionar as turmas para o ano letivo de 2024, como informa a pasta.

Como fazer o cadastramento

Para efetivar o cadastramento é necessário o CPF da criança e do responsável. No cadastro, as famílias poderão indicar de três a cinco opções de unidades de ensino. A distribuição de vagas é feita a partir do endereço da família, sendo que a intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

“Lembramos as famílias que o preenchimento desses dados é necessário apenas para os novos estudantes, para que seja feita a organização da estrutura necessária para o próximo ano letivo”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

O resultado será divulgado no dia 17 de novembro, via e-mail cadastrado junto à Educação.

Confirmação da matrícula

Mesmo após efetuar o cadastramento, a Secretaria Municipal da Educação reforça que ele não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar as crianças, a orientação aos responsáveis é aguardar o resultado, que será disponibilizado por e-mail.

Todo o processo de cadastramento é feito pela internet, apenas a efetivação da matrícula é que será feita pessoalmente por alguém da família, diretamente na unidade educacional, com os documentos do responsável e da criança, além do comprovante de endereço.

Cadastro online é diferente

A Secretaria Municipal da Educação também ressalta que esse cadastramento (pré-escola e 1º ano) é diferente da solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos, realizada apenas por meio do site Cadastro On-Line. Essa solicitação pode ser feita a qualquer momento.

Para tirar dúvidas

Em casos de dúvidas, as famílias podem entrar em contato por telefone com o Núcleo Regional da Educação:

Bairro Novo – 3221-2850

Boa Vista – 3313-5714

Boqueirão – 3313-5559

Cajuru – 3221-2380

CIC – 3221-2922

Matriz – 3313-5842

Pinheirinho – 3313-5444

Portão – 3350-3967

Santa Felicidade – 3221-2578

Tatuquara – 3221-2616

