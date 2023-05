Givanildo Rodrigues Maria estuprou e estrangulou a enteada Kameron Odila Gouveia Osolinski, de 11 anos, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, na semana passada. A menina chegou a ficar desaparecida, mas com a ajuda da população, a Polícia Civil descobriu o paradeiro do corpo e o responsável pela brutalidade.

LEIA MAIS – Padrasto confessa assassinato de criança no Litoral dias após ser solto

No trecho do depoimento que a RPC teve acesso, ao delegado Nilson Diniz, na Delegacia de Paranaguá, no último sábado (29), Givanildo deu detalhes sobre o assassinato. O padrasto relatou à polícia que asfixiou a menina durante o abuso sexual e em determinado momento, percebeu que a criança estava morta. Depois de cometer o crime, ele escondeu o corpo.

LEIA AINDA – Morte de motoboy causada por motorista embriagada gera comoção em Curitiba

Com a confissão, a Justiça determinou a prisão preventiva do homem, que foi encaminhado à Cadeia Pública de Paranaguá.

O crime

Kameron foi dada como desaparecida na quarta-feira (26), na região da PR-405, em Ipanema, comunidade rural do município. Um dia após a comunicação da família junto ao Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), da Polícia Civil, o corpo da menina foi encontrado.

Ainda na quinta-feira (27), Givanildo Rodrigues Maria, de 33 anos, o padrasto da adolescente foi preso em flagrante por suspeita de homicídio e ocultação do cadáver. No entanto, poucas horas depois, ele foi solto.

Na avaliação da Justiça, não existiam sinais de que o padrasto poderia destruir alguma prova ou fugir da cidade, por isso foi negado um novo pedido de prisão preventiva.

Após deixar a prisão, Givanildo procurou a Polícia Militar (PM) no último sábado e foi encaminhando para a Polícia Civil. No depoimento, o homem confessou o crime.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?