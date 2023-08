A atriz Adriana Birolli é a oitava convidada do Tamo Junto CWB, o especial da Tribuna do Paraná de aniversário de 330 anos de Curitiba. Nascida e criada no bairro Jardim das Américas, na capital paranaense, a artista voltou à sua cidade natal para a sua peça “Não”, que dá voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que não quer ir à comemoração do seu aniversário.

Adriana relembra o seu início de carreira no teatro, ainda em Curitiba, e a mudança para o Rio de Janeiro com a entrada para a TV Globo. A atriz também falou sobre alguns papéis de destaques na televisão, como a vilã Isabel, de “Viver a Vida”, em 2009, e a mocinha Patrícia, de “Fina Estampa”, em 2011.

A curitibana também ressaltou as suas raízes com Curitiba.

