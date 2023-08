Pastel por quilo em Curitiba: mais de 40 opções de ingredientes para rechear

Quem gosta de um pastel bem recheado e saboroso precisa conhecer a Sob Medida Pastéis, pastelaria que fica no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A lanchonete tem chamando atenção dos curitibanos por trabalhar com pastel por quilo e também rodízio.

O negócio começou em fevereiro de 2021, com o comando de Ozéias Casemiro. O empreendedor explica que o diferencial do local é que cada cliente pode montar o próprio pastel, com os ingredientes e tamanho que desejar. São 40 deles, disponíveis entre doces e salgados, para serem combinados. Já o tamanho varia de 100 gramas a 1 quilo. “Fica na imaginação do cliente”, diz.

Além da massa tradicional, que é a mais popular, a Sob Medidas Pastéis também trabalha com massa coloridas: vermelha (com sabor de pimenta), azul, rosa e marrom (com sabor de chocolate).

Mas para quem fica na dúvida em meio a tantas opções, há um cardápio pronto com várias sugestões, que vão desde os pedidos clássicos, como carne com queijo e frango com requeijão. Tem até pastéis especiais da casa, como a sugestão de doce com chocolate meio amargo, marshmallow e cream cheese.

Casemiro revela o sabor queridinho dos clientes: carne, queijo, ovo e azeitona. “Nossos pastéis são bem recheados. É bastante ingrediente e pouca massa”, garante.

O pastel custa R$ 7,50 a cada 100 gramas. O cliente vai no balcão e escolhe o tamanho e os ingredientes que deseja. Depois de pronto e antes de fritar, o pastel é pesado em uma balança.

Produção de pastéis no Sob Medida. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná..

Rodízio de pastel em Curitiba

Já o rodízio funciona de forma inteligente, para evitar desperdícios. O cliente pede seis pastéis por vez, do sabor que quiser. Conforme vai comendo, pode fazer novos pedidos.

A opção com bebidas inclusas, que abrange refrigerante, caldo de cana e água com e sem gás, custa R$ 49,90. Já apenas o rodízio custa R$ 43,90.

Clientela encara desafio de comer pastel de 1 quilo em Curitiba

O dono do negócio conta que ficou surpreso com a boa adesão aos pastéis grandes. Ele explica que as vezes casais pedem pastéis com cerca de 800 gramas para dividir.

Também tem aqueles que querem encarar um desafio. Ele relembra que durante uma confraternização de fim de ano, um cliente montou um pastel salgado de um quilo e depois um doce de 350 gramas. Casemiro revela que ele comeu tudo.

“Tem uma funcionária aqui que tem um grande potencial. Eu não disputo mais, não consigo comer tanto, mas eles entram nessa disputa”, brinca.

Ozéias Casemiro e Rhayssa Marcela De Brito Casemiro. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

História da Sob Medida Pastéis, no Sítio Cercado

Casemiro sempre teve o sonho de abrir uma pastelaria. Quando começou a pensar no assunto, resolveu que precisava encontrar um diferencial, pois notava que havia muitos estabelecimentos no mesmo ramo. Foi assim que decidiu investir no diferencial do pastel por quilo e no rodízio.

Logo que começou o novo negócio, em fevereiro de 2021, enfrentou o desafio da pandemia da covid-19. “Eu trabalhei três semanas e veio o último lockdown. Foi uma situação bem difícil porque a gente não tinha uma marca conhecida, também éramos novos no bairro”.

Mas foi durante esse período ruim para vendas presenciais, que o delivery se fortaleceu e continua sendo um sucesso. “Todo mundo quer um pastel com caldo de cana”, brinca.

A Sob Medida Pastéis também recebe a ajuda da Rhayssa Marcela De Brito Casemiro, esposa de Ozéias. Ela é responsável pelas redes sociais e marketing do negócio. Ela comenta como o marido se esforçou desde o início do empreendimento, pois quando não tinha funcionários, Casemiro fazia os pastéis e até mesmo as entregas. Atualmente ele já conseguiu montar uma equipe para dividir as funções.

Com venda diária de cerca de 45 quilos de pastel, Casemiro está conquistando o que desejou. “Realizei meu sonho, com certeza. Hoje quando vejo esse salão lotado é de encher os olhos”, afirma.

A Sob Medida Pastéis fica na Rua São José dos Pinhais, 1554, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O estabelecimento abre de segunda-feira a sábado, das 11 horas às 23 horas.

