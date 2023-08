Pelo segundo ano consecutivo, o Restaurante Família Madalosso promove sua Noite Italiana, uma celebração à cultura que influenciou toda a trajetória da Família e do bairro de Santa Felicidade. No dia 09 de setembro, a partir das 18h30, os salões do Restaurante se transformam em um verdadeiro pedacinho da Itália, em uma noite temática que conta com uma decoração especial, apresentações ao vivo e o tradicional rodízio italiano.

No cardápio, os clássicos da casa, com destaque especial para as massas artesanais que harmonizam perfeitamente com os vinhos da casa.

+ Leia mais: Fernando e Sorocaba trazem a Curitiba show de 3 horas e churrasco liberado

Entre as atrações da noite, se apresenta o Coral Folclórico Italiano de Santa Felicidade, que nasceu no final da segunda guerra mundial com a finalidade de preservar e cultivar as tradições italianas da chamada colônia. Como não existe festa italiana sem a dança, o Grupo Folclórico Ítalo-brasileiro de Santa felicidade entra em cena com um espetáculo repleto de tradição em cada passo.

O grupo foi fundado em 1986 com o objetivo de manter vivo os costumes dos imigrantes que colonizaram o bairro. A noite conta ainda com uma apresentação da Orquestra Novva que trás em seu repertório um espetáculo inovador e seu estilo único de se apresentar, que encanta os espectadores desde 2019.

+ Leia mais: Festival “Torresmo Land” deve servir duas toneladas da iguaria

O jantar tem o valor de R$100,00. Neste valor, além do jantar tradicional estão inclusos no pacote as bebidas (refrigerantes, água), os vinhos da casa, sobremesa e a taxa de serviço. O evento conta com o apoio da Per Te, Assessoria Especializada em Cidadania Italiana, que presta assessoria àqueles que desejam se conectar suas raízes e por meio da dupla cidadania de forma rápida e descomplicada.

O Madalosso fica na Avenida Manoel Ribas 5875, em Santa Felicidade.

Grupo folclórico se apresenta em noite italiana no Madalosso. Foto: Divulgação

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná