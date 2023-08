No dia 28 de outubro a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba traz a Curitiba o seu evento “Isso é Churrasco ON FIRE“, que mistura show musical com muita carne assada e bebida gelada. No sistema open food, o evento terá três horas de show com a dupla sertaneja e participação de mestres churrasqueiros. O festival será realizado no White Hall Arena Jockey Eventos.

+ Leia mais: Festival “Torresmo Land” deve servir duas toneladas da iguaria

O preço do convite mais barato é R$ 200 e é chamado Àrea VIP. Há ainda a opção de Camarote, ao custo de R$ 350 no lote 4. Clique aqui para comprar o seu ingresso.

Em todos os setores, porém, há Open Food e os visitantes poderão degustar à vontade as seguintes opções:

Picanha

Chorizo

Brisket

Costela

Ancho

Hamburguer

Carreteiro

Sobremesas

O evento será das 15h às 23h, com serviço de churrasco até as 19h. A classificação é livre, mas menores somente acompanhados dos pais. Crianças até 12 anos não pagam ingresso.

