Festival “Torresmo Land” deve servir duas toneladas da iguaria

Conhecido por seu papel de destaque na culinária brasileira e em diversas culturas ao redor do mundo, o torresmo é uma das iguarias mais versáteis e amadas da gastronomia, podendo ser apreciado em uma variedade de preparos, desde os mais tradicionais até os mais criativos. Pensando nisso, o Porks – Porco & Chope promove o 1º Torresmo Land, que começa nesta terça-feira (28) e vai até 3 de setembro em todo o Brasil.

Entre as criações para o festival, destacam-se o “Toblerone de Torresmo” (R$ 20), uma barra de torresmo no formato do famoso chocolate acompanhada de geleia de pimenta, e o “K-Pop Style Sandwich” (R$ 25), preparado com pão, maionese, pernil desfiado, queijo, torresmo caramelizado e crispy de couve.

+ Leia mais: Ingressos para 1ª Oktober Fest de Curitiba já estão à venda; quanto custa?

Além disso, o cardápio traz o famoso “Torresmo de Rolo” da casa (R$ 25), dessa vez acompanhado de goiabada cremosa, o “Mix de Torresmos” (R$ 20), que engloba torresmo em tira, porkspóca e torresmo mineiro, e “Caldinho de Feijoada” (R$ 15), finalizado com ovo de codorna, porkspóca e cebolinha. De sobremesa, não poderia faltar o “Trio Mineiro” (R$ 25), que leva queijo canastra, doce de leite cremoso e torresmo caramelizado.

“Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de torresmo uma experiência gastronômica única. Por isso, além de pratos icônicos que já fazem parte do menu, criamos preparos inovadores para tornar o evento ainda mais especial e irresistível”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope.

O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras, entre elas as paranaenses Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR) e Londrina (PR).

+ Leia também: Exposição imersiva do Van Gogh abre novas datas para Curitiba

Todas as unidades da rede são pet friendly, onde os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival, e não há cobrança de 10% nem couvert.

