Os créditos da Nota Curitibana, entre outras coisas, podem ser convertidos em desconto no Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) de 2020. Porém, quem quer o benefício tem até o próximo sábado (30) para realizar a indicação no site ou no app da Nota Curitibana.

Segundo a prefeitura, é possível usar os créditos do programa para abater até 30% do valor do imposto, além de ser permitido o desconto em mais de um imóvel. Serão restritos, entretanto, os descontos em propriedades com pendências no pagamento de tributos municipais.

Como fazer

Para pedir o desconto no IPTU, o contribuinte deve acessar o site do programa Nota Curitibana com as notas fiscais em mão. É preciso localizar a opção para ‘indicar créditos’ e lá digitar a indicação fiscal que consta no carnê, ou selecionar a indicação fiscal constante na tabela de indicações já realizada. O sistema calcula, de forma automática, o valor abatido no IPTU.

Em seguida, é preciso digitar o valor desejado, até o teto permitido pelo cálculo, no campo “Valor do crédito”. Por último, clicar em “Cadastrar”.

Pelo aplicativo, a operação é similar. Depois de acessar o sistema é só clicar em “Indicar créditos IPTU”, informar a “Indicação Fiscal” e “Valor” e “Cadastrar”.