A manhã deste domingo (2) será de corrida de rua no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, com a etapa de inverno da Corrida 15K. Na prova, serão dois trajetos de 15 km e de 5,5 km. A largada será às 6h, em frente ao Restaurante Dom Antônio, na Avenida Manoel Ribas.

Para a realização da corrida, oito linhas do transporte coletivo terão alteração de itinerário. Fazem parte do trajeto as ruas Jacarezinho, Antônio Escorsin, João Azolin, José Tomasi e as avenidas Manoel Ribas, Cândido Hartmann, Vereador Toaldo Túlio.

Mas não haverá bloqueios de trânsito. Segundo a prefeitura, as vias serão compartilhadas entre atletas e veículos, com trânsito fluindo do lado esquerdo. Monitores vão orientar os corredores durante o percurso. E agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento de todo o trajeto.

Linhas de ônibus

De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), oito linhas de ônibus sofrerão desvios para a realização da corrida, entre 6h e 10h. São as linhas:

020-Interbairros II (anti-horário)

040-Interbairros IV

812-Montana

816-Camp.Siuqeira/Sta Felicidade

817-Saturno/Veneza

821 -Fernão Dias

875-Bogorrilho

876-Savoia

As alterações em cada linha podem ser conferidas no boletim de transporte da Urbs.

