Um bebê recém-nascido que foi encontrado morto dentro de uma lixeira de um dos banheiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tatuquara, em Curitiba, na madrugada de terça-feira (24). Ainda não se sabe como o corpo do bebê foi parar no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PCPR).

Segundo a prefeitura de Curitiba, assim que o bebê foi achado, a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) comunicou a ocorrência imediatamente às autoridades policiais, que já iniciaram as investigações, e com quem está colaborando para esclarecer o caso.

Sobre as investigações, a PCPR informou que aguarda laudos complementares que auxiliarão nas diligências. Em nota, a polícia explicou que “todas as diligências cabíveis estão sendo realizadas a fim de esclarecer o fato. Neste primeiro momento, mais detalhes e entrevistas não serão concedidas para não atrapalhar o andamento das investigações”.

Câmeras de segurança devem auxiliar no esclarecimento do caso.

