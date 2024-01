O corpo do jovem de 24 anos, que se afogou e sumiu no mar no Balneário Ipacaraí, em Matinhos, no Litoral do Paraná, por volta das 14h de segunda-feira (1º), foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (2).

“Pelas características, trata-se do rapaz desaparecido na tarde de ontem, no Balneário Ipacaraí, a cerca de sete quilômetros do local da visualização e retirada da água. Polícia Civil está no local e demais órgãos competentes também acionados”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota divulgada no fim desta tarde.

As buscas, que contaram com helicóptero, moto aquática e drones com câmeras térmicas, além de equipes do Corpo de Bombeiros, chegaram ao fim por volta das 17h50 desta terça-feira, quando banhistas que estavam no mar, próximo ao Pico de Matinhos, visualizaram o corpo e avisaram os guarda-vidas. Em seguida, equipes dos Postos Matinhos e Terminal Turístico se deslocaram até o local e fizeram a retirada do corpo da água.

Afogamento

O afogamento do jovem, que era morador de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ocorreu numa área de entreposto, não protegida constantemente por guarda-vidas.

No início da tarde de segunda-feira, um homem procurou o posto de guarda-vidas do Balneário Ipacaraí para informar que tinha ajudado uma pessoa a sair da água. Outro rapaz, de 24 anos, que estava com a pessoa resgatada, desapareceu no mar e era procurado pelas equipes de guarda-vidas desde então.

