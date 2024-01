De folga, guarda-vidas integram time em busca de homem afogado em Matinhos

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram por um homem de 24 anos que se afogou no Balneário Ipacaraí, em Matinhos, litoral do Paraná. Os bombeiros utilizam aeronave e embarcações para procurar o rapaz, morador de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A busca na tarde desta segunda-feira foi tão intensa que até equipes de salva-vidas que estavam de folga integraram o time de buscas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros a ocorrência ocorreu numa área de entreposto, não protegida constantemente por guarda-vidas, perto das 14h desta segunda-feira. Um homem procurou o posto de guarda-vidas do balneário para informar que tinha ajudado uma pessoa a sair da água. Outro rapaz, de 24 anos, porém, estava com ele e desapareceu no mar.

Assim que receberam a informação do homem as equipes de guarda-vidas seguiram para o local indicado e começaram buscas através de mergulho livre. Logo depois chegou o auxílio do helicóptero Falcão 08 e uma Moto Aquática de Salvamento.

+Viu essa? Caminhonete voa após atingir anteparo e fica pendurada na BR-376; Motorista morreu

Folga? Que nada, salvamento!

Na sequência, outros guarda-vidas, inclusive de folga, foram até o local e realizaram, por cerca de duas horas, as buscas no mergulho livre, contudo, sem localização da vítima.

As buscas de superfície seguiram pelo menos até o fim da tarde, com a aeronave a embarcação. Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares relataram que o homem desaparecido é um rapaz de 24 anos, morador da Piraquara.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online