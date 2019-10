O corpo do segundo jovem que se afogou em Guaratuba, no Litoral do Paraná, no domingo (13), foi encontrado na manhã desta sexta-feira (18), a quase 4 km de local do desaparecimento, segundo o Corpo de Bombeiros. Dois rapazes, um de 25 anos e outro de 21 anos – encontrado morto na manhã de segunda (14) -, se afogaram no mesmo ponto da praia em um intervalo de meia hora. No segundo caso, banhistas tentaram resgatar o jovem formando um cordão humano, mas não conseguiram.

O corpo do jovem de 25 anos foi encontrado por volta das 7h desta sexta, na Baía de Guaratuba – cinco dias após o afogamento – próximo ao cultivo de ostras do local. Ele era de Irati, na região Centro-Sul do Paraná, e foi arrastado pela correnteza. O rapaz entrou no mar com uma mulher, mas ela conseguiu sair a tempo. As buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros, com o uso de botes e helicópteros.

Os dois desapareceram no mar de domingo e se afogaram em um intervalo de meia hora no mesmo ponto, na Praia Central, em frente à Praça da Bíblia. Segundo testemunhas, o local estava sem sinalização e posto de guarda-vidas.

Jovem de Guarapuava também se afogou

Além do rapaz encontrado morto nesta sexta, outro também se afogou no mesmo local. A vítima tinha 21 e anos e participava de excursão que foi de Guarapuava, também do Centro-Sul do estado, para a praia. Ele foi arrastado pela correnteza. O corpo foi localizado em uma faixa de areia – bem próxima ao local do afogamento – na segunda-feira (14).

O jovem de Guarapuava entrou no mar com um grupo de pessoas. Pelo menos dois que estavam junto com ele conseguiram fugir da correnteza sozinhos. Além deles, outro turista do interior foi resgatado por meio de um cordão humano formado por banhistas que estavam por perto.