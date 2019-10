Pé de cabra, macaco hidráulico, maçaricos, equipamento pra cortar o sinal de celulares e até um rádio com a frequência da Polícia Militar. Estes são alguns dos instrumentos utilizados por 4 assaltantes que tiveram a ideia de levar aproximadamente R$ 300 mil de um caixa eletrônico localizado em um supermercado de Santa Felicidade, em Curitiba, na madrugada desta sexta-feira (18). No entanto, o objetivo não foi atingido pela rápida ação da Polícia Militar ( PM).

“A Polícia Militar foi chamada após o alarme disparar e, quando os policiais chegaram ao local, viram uma movimentação suspeita dentro do supermercado. Quando perceberam, os suspeitos fugiram pelo telhado. Na perseguição, a polícia ouviu alguns disparos e acertou de raspão o pé de um dos indivíduos”, relatou Caroline Felix, Aspirante a Oficial da Polícia Militar. Os outros três chegaram a fugir, mas foram capturados após a realização de um cerco na quadra do estabelecimento.

Experiência no crime

Com todo o maquinário apreendido pela Polícia Militar, a suspeita de que os indivíduos tinham experiência no mundo do crime se confirmou. Inclusive, um deles já tinha passagens pelo Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado (Gaeco).

Os três detidos estão recolhidos na Central de Flagrantes de Curitiba. O outro que foi alvejado de raspão está no Hospital do Trabalhador, mas logo deve se reencontrar com os amigos do crime.