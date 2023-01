O corpo do adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde a última quinta-feira (22), quando a canoa em que ele estava afundou na Baía de Paranaguá, Litoral do Paraná, foi encontrado na manhã deste domingo (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que liderava a busca, o corpo foi localizado por um pescador e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O pescador afirmou aos bombeiros que o corpo estava próximo à Ilha do Amparo.

Desde o dia do acidente, equipes de bombeiros permaneceram em buscas constantes em diversos pontos do Litoral, contando inclusive com o apoio de helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e da Polícia Federal.

Outros dois ocupantes da canoa, que transportava caranguejos (um adolescente de 16 anos e um jovem de 25), foram resgatados por moradores da região logo após o barco afundar e estão fora de perigo.