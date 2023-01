O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) retomaram na manhã desta sexta-feira (23), as buscas por um adolescente de 16 anos, desaparecido desde o início da tarde de quinta-feira (22) após a canoa em que ele estava naufragar na Baía de Paranaguá, no litoral.

Até o momento, mesmo com o auxílio do helicóptero, as equipes ainda não encontraram nenhum sinal do jovem, que submergiu no mar após o naufrágio.

Outros dois ocupantes da canoa que transportava caranguejos, um adolescente de 16 anos e um jovem de 25, foram resgatados por moradores da região logo após o barco afundar.