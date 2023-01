O Natal está chegando e a Tribuna deu um passeio pelo comércio da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, para conferir as oportunidades de compras de presentes para o Natal deste ano. Na tarde de quinta-feira (15), o movimento de pessoas pelo calçadão era grande em busca das últimas lembrancinhas para familiares e amigos.

Visitamos lojas no espaço entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e as proximidades da Rua Riachuelo. O objetivo era achar presentes bacanas na faixa dos R$ 50. Será que dá pra economizar?

Os preços de produtos no Centro da capital costumam ser menores do que em outros locais da cidade. Tem que saber procurar, há várias mercadorias piratas – de itens eletrônicos a roupas –, mas também há produtos interessantes que podem dar uma folga para o bolso. Vale ressaltar que destacamos um trecho da Rua XV, mas são várias lojas ao longo do calçadão. É bom visitar o local com tempo e paciência para garimpar.

Joias em conta

Na Prata e Arte, para quem prefere um presente mais duradouro e marcante, há várias opções de brincos e correntinhas. Um brinco de prata leve modelo bolinha ou coração, por exemplo, sai por R$ 49. Já um brinco prata leve modelo estrela e lua sai por R$ 60. E uma gargantilha de prata modelo gota zircônia custa R$ 80.

Segundo a loja, os valores ainda podem ser negociados conforme o produto e a quantidade da compra. Há várias outras opções de itens mais caros. O desconto sai na hora da compra.

Roupas da moda

Na Quinze Center, as roupas estão com preços em conta. O que encontramos na faixa de R$ 50 foram as bermudas. As dos modelos jeans ou nylon saem por esse valor. Já uma bermuda de moletom mais grosso, chamado na loja de linha premium, custa R$ 70.

A loja também tem várias outras opções como camisetas, calças, vestidos e roupa íntima.

Meias de presente?

Na Show das Fábricas, o movimento de clientes era grande. O local tem uma variedade de stands, desde os que vendem eletrônicos e acessórios para celular até os de roupas, camisetas e itens esportivos. Por lá, o que encontramos de interessante foi o preço das meias. Que atire a primeira pedra quem nunca deu uma meia de presente de Natal, para garantir um carinho simbólico com um parente ou amigo?

Segundo a vendedora de um dos stands, são três opções de preços de meias. Dependendo do modelo, o conjunto com três meias sai por R$ 10, R$ 12 ou R$ 15.

Pra relaxar

No New Shopping, achamos um presente excelente para quem vai pegar a estrada em direção ao Litoral do Paraná. Uma almofada para encosto de cabeça, daquelas que encaixam no pescoço. Afinal as chuvas provocaram estragos nas rodovias até as praias e a viagem tem sido demorada. O modelo tem quatro opções de cores e sai a partir de R$ 29,99.

Na loja também tem outra lembrancinha interessante. O umidificador de ar. São vários modelos, mas esses passam bastante do valor estipulado pela Tribuna. O item mais em conta exposto na prateleira custa R$ 124,99.

Tênis e sapatilhas

Para quem pensa em presentear com tênis e sandalias, na Omar Calçados há ofertas de tênis feminino por R$ 79,90. As sandalias em promoção estão na faixa de R$ 59,90. Há também tênis masculinos em promoção por R$ 89,90.

Bonito e cheiroso

Na Leo Cosméticos, é possível encontrar presentes para quem gosta de manter a beleza em dia e, também, para os futuros papais e mamães. Um xampu da linha Elefunte, para crianças, está saindo por R$ 12,95. E o condicionador da linha por R$ 17,50.

Na linha adulta, o kit profissional de banho e brilho da Nohraan está em promoção por R$ 109,90. Já um óleo revitalizador da mesma marca, que serve para cabelos e barbas, sai por R$ 36,90. E outro kit de xampu e condicionador da marca Amend Millenar sai por R$ 81,50.

Festa das criançada

E claro, para finalizar, não poderiam faltar na lista da Tribuna os presentes populares para a criançada. No cestão do Mercadão 99, as famosas bolas de futebol de borracha estão saindo por R$ 7,99. Os bonecos grandes de super-heróis de plásticos, tradicionais de qualquer festa infantil, saem a partir de R$ 24,99. E os carrinhos de plástico dos modelos caminhão caçamba a escavadeira, que a criançada adora brincar na praia, saem em promoção por R$ 6,99.

Lanchinho no final

Depois das compras, claro, a dica é fazer um lanche na Pastelaria Brasileira, famosa em Curitiba. No local, um pastel de carne tradicional e um refrigerante de garrafa saem por R$ 13.

