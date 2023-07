Um acidente entre dois caminhões causou um mega transtorno no já complicado Contorno Norte, na manhã desta segunda-feira (17). Era perto das 6h quando dois caminhões bateram de frente. Apesar da gravidade da batida, os motoristas dos dois caminhões tiveram ferimentos leves. O trecho ficou bloqueado e há vazamento de diesel no local. O Corpo de Bombeiros isolou a área e orientou o trânsito até a chegada das autoridades policiais. O trânsito é caótico no local e os bombeiros pedem para que motoristas evitem o trecho, que está no sistema pare e siga.

Um dos caminhões envolvidos no acidente vinha sentido colombo quando bateu num outro veículo, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. A colisão foi frontal e houve vazamento de combustível na pista.

Segundo o tenente Vieira, do Corpo de Bombeiros, foi preciso isolar a área por segurança. “Ambos os condutores dos caminhões com ferimentos leves. O próprio acidente já interditou parcialmente o Contorno e na chegada optamos por fazer a interdição total para poder garantir a segurança de todos durante o serviço. O tanque de diesel de um dos caminhões acabou vazando”, explicou o tenente em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC.

O trecho no local está no sistema siga e pare.

Bombeiros isolaram o trecho que ficou no sistema siga e pare. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

