A 15ª edição do Congresso Internacional de Odontologia do Paraná (CIOPAR) vai começar nesta quarta-feira (04), no Viasoft Experience (Campus da Universidade Positivo). O evento é o maior do segmento no Sul do país, realizado pela Associação Brasileira de Odontologia – Seção Paraná (ABO-PR). São esperadas mais de 5 mil pessoas, entre cirurgiões-dentistas e profissionais do segmento odontológico do Paraná e de outros estados. O congresso ocorrerá até sexta-feira (06) e pela primeira vez em sua história teve inscrições totalmente gratuitas.

Na edição, o congresso terá como tema central “Pela ética na Odontologia”, tema de vital importância para as profissões ligadas à saúde pública. O CIOPAR conta com o apoio do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e do Conselho Regional de Odontologia (CRO-PR).

Além disso, uma feira com expositores de produtos e serviços odontológicos e uma robusta programação científica com dezenas de palestras, módulos, cursos e hands-on irão estar presente durante os três dias do evento. “Como tivemos a pandemia no meio, há uma grande expectativa para este congresso. Os participantes podem esperar um evento estruturado para proporcionar conhecimento e contato com o que há de mais inovador na Odontologia atual”, afirmou o presidente do XV CIOPAR, Dr. Celso Russo.

Programação!

A programação científica é totalmente gratuita. Durante o CIOPAR, serão oferecidas palestras com temas diversos e com diferentes professores a cada uma hora e meia. Já os módulos possibilitam se aprofundar em temas específicos durante um dia ou um dia e meio da programação, com professores compartilhando conhecimentos sobre um mesmo tema.

Informações

A ABO-PR criou um site exclusivo que reúne todas as informações, com mais informações da programação, palestras, cursos, módulos e hands-on, além da relação de empresas participantes da feira.

Serviço: XV CIOPAR – Congresso Internacional de Odontologia do Paraná

De 4 a 6 de outubro

Local: Viasoft Experience – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300

Inscrições gratuitas no site ciopar.com.br

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?