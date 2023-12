Concurso na Assembleia terá 85 vagas e salário a partir de R$ 4,9 mil

Um concurso público para 85 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná será formalizado na próxima terça-feira (12), em assinatura de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca que ficará responsável pelas provas.

O concurso será para a recomposição dos cargos efetivos com 85 vagas com exigência de formação com nível médio e superior, com salários a partir de R$ 4.995,21 mil.

Três editais serão elaborados Comissão Especial de Concurso Público formada por servidores em conjunto com a FGV, destinados aos cargos de procurador, demais cargos de nível superior e cargos de nível médio.

O concurso chega com a missão de recompor o quadro da Alep, já que com as promoções e progressões concedidas aos servidores antigos, a expectativa é que até fevereiro de 2025 cem servidores efetivos da casa se aposentem.

Concurso na Assembleia Legislativa do Paraná

De acordo com a Comissão Executiva, a decisão de realizar o concurso público surgiu da avaliação de que é importante a renovação do quadro funcional. Os parlamentares explicaram que, além de concursos realizados há muito tempo para áreas específicas, o quadro é antigo, com muitos servidores próximos à aposentadoria.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento do quadro funcional e das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.

