Como organizar o guarda-roupa: 10 dicas práticas para ter espaço e funcionalidade

Manter o guarda-roupa organizado pode ser um desafio, especialmente com a correria do dia a dia. No entanto, uma boa organização traz benefícios que vão além do aspecto estético: facilita encontrar suas roupas, otimiza seu tempo e melhora o uso do espaço disponível. Confira essas 10 dicas de especialistas para organizar o guarda-roupa de forma eficiente e duradoura! Afinal, existe segredo sobre como organizar o guarda-roupa?

Descarte o que não usa mais

Antes de organizar, faça uma triagem completa. Desapegue de roupas que não usa há mais de um ano, estão danificadas ou não servem mais. Doe ou recicle o que está em boas condições, e evite acumular peças desnecessárias.

Separe as roupas por categorias

Organizar por categorias facilita na hora de encontrar as peças. Separe suas roupas por tipo: camisetas, camisas, vestidos, calças, etc. Se possível, organize também por uso (trabalho, lazer) e estação (verão, inverno).

>> Como limpar a geladeira: 10 dicas para deixar o eletrodoméstico impecável

Use organizadores e divisórias

Caixas e divisórias são ótimas para manter acessórios, roupas íntimas e peças pequenas no lugar. Organize gavetas com divisores para que cada tipo de item tenha seu próprio espaço, evitando a bagunça.

Aproveite o espaço vertical

Se o seu guarda-roupa tem prateleiras altas, aproveite o espaço vertical. Utilize caixas empilháveis ou organizadores suspensos para guardar itens que não usa com frequência, como roupas de inverno ou malas de viagem.

Harmonize suas peças com cabides adequados

Essa é uma boa dica sobre como organizar o guarda-roupa: escolher cabides do mesmo modelo cria uma aparência uniforme e otimiza o espaço. Use cabides finos para roupas leves e cabides mais grossos para peças pesadas, como casacos.

+Leia ainda! Como desentupir os furos do chuveiro: especialista dá dicas

Dobre corretamente as roupas

Saber dobrar corretamente é essencial para maximizar o espaço nas gavetas. Métodos como o da “Dobra Vertical”, popularizado por Marie Kondo, permitem que você veja todas as peças ao mesmo tempo, sem amassar.

Como dobrar as roupas para organizar o guarda roupas? Foto: Inteligência Artificial.

Pendure o que amassa com facilidade

Saber como organizar o guarda-roupa passa tem por este cuidado. Vestidos, camisas e calças sociais amassam com facilidade e, por isso, devem ser pendurados. Separe uma área do guarda-roupa com cabides para essas peças e evite empilhá-las nas gavetas.

Organize de acordo com a frequência de uso

As roupas e acessórios que você usa com mais frequência devem ficar em locais de fácil acesso. Guarde as peças de uso esporádico, como trajes de festa ou roupas de frio, nas prateleiras superiores ou nas áreas menos acessíveis do guarda-roupa.

Etiqueta ou categorize por cores

Para facilitar ainda mais a organização, você pode etiquetar as caixas ou organizar as roupas por cores. Essa técnica não só traz um visual mais agradável, mas também ajuda a encontrar peças mais rapidamente.

>> Como secar roupa em dia de chuva? Dez dicas infalíveis!

Mantenha a organização diariamente

Dedique alguns minutos diários para manter a organização do guarda-roupa. Devolva as roupas ao lugar correto e revise periodicamente o que está em desuso. Pequenos hábitos diários evitam o acúmulo de bagunça e facilitam a manutenção a longo prazo.

Como organizar o guarda-roupa; Perguntas Frequentes

Qual a melhor forma de dobrar roupas no guarda-roupa?

A melhor forma de dobrar roupas no guarda-roupa depende do tipo de peça e do espaço disponível, mas uma técnica amplamente recomendada é a dobra vertical, popularizada por Marie Kondo, que maximiza espaço e facilita a visualização das roupas.

Como otimizar espaço em um guarda-roupa pequeno?

Para otimizar o espaço em um guarda-roupa pequeno, comece eliminando o excesso de roupas e acessórios que não usa mais. Utilize organizadores e divisórias para manter itens pequenos em ordem e aproveite o espaço vertical com prateleiras, cabides múltiplos e organizadores suspensos.

Dobre as roupas com a técnica vertical para economizar espaço nas gavetas e pendure o máximo de peças possível. Use as portas do guarda-roupa para pendurar acessórios e guarde roupas sazonais em caixas etiquetadas ou em locais de difícil acesso, liberando espaço para as peças mais usadas no dia a dia.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?