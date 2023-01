A sexta-feira (20) segue com risco de tempestades em todo o Paraná. De acordo com o Simepar, uma massa de ar que atua sobre o Estado ainda é quente e úmida, o que acaba gerando um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de instabilidade a partir da tarde. Em Curitiba, o padrão segue o mesmo do começo da semana: manhã ensolarada e abafada, com chance de chuva forte no período da tarde.

As chuvas podem vir acompanhadas de raios, sendo localmente de forte intensidade. O calor segue firme na capital, a mínima prevista é de 17ºC e a máxima pode chegar aos 24ºC nesta sexta-feira.

E o fim de semana em Curitiba e região? No sábado (21), a chuva pode dar uma trégua e o aguaceiro só deve voltar novamente no domingo (22). No sábado, o calor pode chegar aos 26ºC e no domingo, os termômetros podem marcar 28ºC.

