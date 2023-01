Após as tempestades que castigaram várias regiões do Paraná, especialmente na faixa entre Curitiba e o Litoral e no Noroeste do Estado, ao longo de toda esta quarta-feira (04), a previsão para os próximos dias é de tempo mais aberto na capital, com alguma chuva ainda atingindo as praias paranaenses.

Já na quinta-feira (05), a instabilidade atmosférica diminui sobre o Paraná. A nebulosidade ainda deve se manter entre o noroeste e o leste paranaense, com algumas chuvas isoladas (especialmente na faixa litorânea e na Serra do Mar) e sem expectativa para ocorrência de raios. E as chuvas que ocorrerem serão quase sempre de fraca intensidade, podendo ser ocasionalmente moderadas. O sol ficará mais presente mesmo entre o oeste e o sudoeste do estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Freis capuchinhos realizam benção de veículos e motoristas nesta sexta em Curitiba

>> BRs 277 e 376 têm trânsito lento nesta quarta. Haja paciência ao motorista!

Para Curitiba, a expectativa é de tempo aberto, com alguma eventual pancada de chuva bem típica do verão. Apesar do sol aparecer na maior parte do dia, as temperaturas seguem baixas, com mínima prevista de 13°C e máxima de apenas 21°C.

Nas praias pode chover a qualquer momento, com nuvens se alternando com períodos ensolarados e temperaturas um pouco mais agradáveis do que na capital, variando entre 20°C e 25°C.

E as chuvas não devem sequer se aproximar dos volumes registrados ao longo desta quarta-feira, quando uma frente fria se deslocou sobre o Paraná e trouxe algumas tempestades – os maiores volumes de chuva acumulada registrados ao longo do dia foram em Telêmaco Borba (55,0 mm), Cambará (54,8 mm) e Antonina (50,6 mm).

Veja que incrível!

Viu Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?