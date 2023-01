Acontece na próxima sexta-feira (6) a tradicional benção de veículos dos freis Capuchinhos, da Igreja Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba. Das 5h às 20h30 os motoristas podem passar com seus veículos em frente à paróquia para receber a benção, que é uma tradição que já dura 71 anos.

Além da benção dos veículos e motoristas, haverá uma programação especial de bênçãos, confissões, adoração ao Santíssimo e missas, respeitando o seguinte cronograma:

“Venha participar conosco deste dia de fé e de esperança no Senhor e pedir que Ele nos abençoe neste ano novo de 2023”, diz a mensagem da paróquia.

O endereço é na Avenida Manoel Ribas, 966 – Mercês – Curitiba/PR. Também serão abençoados carros que estiverem na Rua Júlio Perneta.

