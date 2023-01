As duas rodovias federais BRs 277 e 376, que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e Santa Catarina, estão com pontos de lentidão e congestionamento no início da noite desta quarta-feira (04). O trânsito mais lento acontece principalmente no sentido Curitiba nas duas rodovias.

Na BR-376, um desvio na altura do km 669 prejudica o fluxo de veículos na região. Um grande deslizamento de terra no começo do mês de dezembro provoca o desvio na região, já que uma parte da pista continua em obras. Pela manhã, o congestionamento na região chegou a 60 km.

Já na BR-277, um desvio na altura do km 42 prejudica o trânsito na região. O bloqueio parcial é consequência de um deslizamento de terra na região no mês de outubro do ano passado. No sentido Curitiba, a lentidão chega a 24 km na rodovia.

Fila de espera também no Ferry Boat

Em Guaratuba, o motorista que pretende fazer a travessia de Ferry Boat precisa de paciência. No fim da tarde desta quarta-feira, a espera era de aproximadamente três horas.

