O tempo em Curitiba e região deve seguir quente nesta terça-feira (14). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia deve ser de calor abafado e há risco de tempestades no período da tarde.

De acordo com a previsão, nesta terça, os termômetros devem registrar temperaturas entre 18º C e 26º C na capital. O sol deve predominar na região.

O dia quente, conforme o Simepar, ocorre por conta de uma frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul, mas que gera reflexos no Paraná. Antes da chegada de uma frente fria, é comum que a região aqueça. “Acaba possibilitando um dia de bastante calor”, destaca Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

E, segundo Braun, nesta época do ano, quando esquenta muito, o risco de tempestades também aumenta. “Ainda mais quando há umidade disponível na atmosfera, em um ambiente abafado”, finaliza.

Litoral

Nas praias do Paraná também esquenta nesta terça-feira e o sol é esperado, assim como as pancadas de chuva isolada.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 29º C, com mínimas em torno dos 21º C.