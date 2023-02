Noites muito quentes são uma característica cada vez mais comum das ondas de calor em todo o mundo. São comuns na climatologia de regiões tropicais, como o Norte e o Nordeste do Brasil, mas menos frequentes em clima subtropical, caso da região Sul do Brasil, e raras em clima mais frio como da Europa.

Isso fez com que os europeus cunhassem uma expressão: noite tropical. Durante uma noite tropical na Europa, a temperatura do ar não cai abaixo de 20,0°C. Já para os padrões do Sul do Brasil, uma noite tropical não teria mínima inferior a 25ºC.

Calor que prejudica a saúde

As altas temperaturas noturnas prejudicam nosso bem-estar físico e mental, principalmente a incapacidade de dormir e por vários motivos. Isso torna o calor “inescapável”, de acordo com o Dr. Edward Gryspeerdt, cientista climático do Instituto Grantham para Mudanças Climáticas no Imperial College de Londres. “É muito difícil resfriar sua casa”, disse.

A elevada temperatura durante a noite afeta a quantidade e a qualidade do sono que as pessoas podem obter. O sono de má qualidade prejudica a produtividade econômica e pode exacerbar condições de saúde mental, como ansiedade e depressão. As noites quentes também significam que as pessoas começam o dia seguinte em uma casa quente, que só ficará mais quente à medida que o calor aumentar durante o dia.

Para pessoas saudáveis e em forma, viver em um ambiente tão quente é desconfortável. Para os muito jovens, idosos ou com problemas de saúde pode ser até letal. Os corpos humanos podem lidar com altas temperaturas diurnas, desde que haja alguma pausa, geralmente durante a noite, para que o corpo se recupere e esfrie.

Durante uma noite tropical, não apenas a casa permanece quente, mas o corpo humano tem pouco tempo para se recuperar do calor. Estudos feitos no exterior demonstraram que uma série de noites tropicais estava por trás de um aumento no excesso de mortes.

Calor extremo na Europa

As noites tropicais estão se tornando cada vez mais comuns no mundo à medida que o planeta aquece e os eventos extremos de calor se tornam mais comuns. No Reino Unido, por exemplo, que em 2022 teve a pior onda de calor de sua história e a primeira máxima de 40ºC até hoje, de 1961 a 1990 apenas 44 noites tropicais foram registradas na Inglaterra e no País de Gales. De 1991 a 2020, foram registradas 84.

As noites tropicais são muito incomuns também na Alemanha. A maioria das estações do DWD, o serviço meteorológico alemão, registra apenas uma noite tropical por ano. Um punhado tem uma média de 2 a 3 noites tropicais por ano. No entanto, mais de 10 noites tropicais foram observadas em estações no país em alguns verões muito quentes, como em 2003. Uma cidade alemã teve 21 noites tropicais em 2003 na onda de calor que causou dezenas de milhares de mortes na Europa.

Onda de calor no Sul do país

Por conta do ar seco, as últimas madrugadas foram amenas e até frias em muitas cidades do Rio Grande do Sul, exceção de pontos mais ao Oeste. São José dos Ausentes, por exemplo, teve mínimas de 5,9ºC domingo (12) e 10,7ºC nesta segunda-feira (13), marcas que permitem colocar casaco. O Rio Grande do Sul, contudo, vai ter uma noite tropical entre esta terça e quarta.

Na maioria das cidades gaúchas, a noite desta segunda-feira será muito quente com marcas elevadas que seguirão mesmo durante a madrugada nesta terça. Às 21 horas, muitos municípios gaúchos estarão com temperatura acima de 30ºC e alguns com marcas tão altas quanto 32ºC a 34ºC.

No Paraná, noites serão mais frescas

Apesar da forte onda de calor, que vai atrapalhar a noite de sono principalmente dos gaúchos, a noite promete ser mais fresca no Paraná. Em Curitiba, capital do Estado, a temperatura será de 20ºC às 21 horas desta segunda-feira. A noite fresquinha se repete na terça, e a temperatura promete ser a mesma, também no mesmo horário.

