Um espera de quase 40 minutos irritou usuários do biarticulado Santa Cândida/Capão Raso, sentido Sul, na região do bairro Batel, em Curitiba. Um ônibus quebrado na região do bairro Santa Cândida, próximo à estação Joaquim Nabuco, causou o problema que deixou os passageiros revoltados. Houve até princípio de confusão na estação Coronel Dulcídio na tarde desta segunda-feira (13).

+ Leia mais: Corte de 21 araucárias revolta moradores na RMC: “Só ficaram os toquinhos, um pecado”

Segundo a Urbs, em nota enviada à Tribuna, “o atraso foi provocado por um ônibus da linha Sta Cândida /Capão Raso, na altura da estação-tubo Joaquim Nabuco, no bairro Santa Cândida, que apresentou problemas e ficou parado na via até ser removido pelo veículo socorro. O atraso gerou um comboio de três ônibus”.

Segundo a prefeitura, a empresa responsável pela linha será notificada sobre os transtornos causados e a demora na solução do problema. O fluxo já foi normalizado.