Como está a carga da bateria do seu carro? Veja essas dicas!

A bateria do carro é imprevísível, e não é nada bacana ficar na mão quando menos se espera. Por mais que a durabilidade seja longa, é necessário se atentar aos problemas que a falta de manutenção na peça pode causar, pois muitas das vezes, alguns sinais indicam que algo está errado

Um dos primeiros problemas é a redução na intensidade da iluminação do painel, pois a redução no brilho indica um possível defeito na bateria. Renato Silva, gerente de pós-vendas da Ford Slaviero, acredita que esse fator nem sempre é percebido pelo motorista.

“A alimentação dessas luzes é feita pela bateria do automóvel e a redução do brilho pode ser um indicativo de que a troca dessa peça pode estar bem próxima”, disse Renato. Outro situação que merece atenção é a falha nos vidros elétricos ou mesmo no ar-condicionado ou no rádio.

Virando a chave mais de uma vez

O tempo de vida de uma bateria não é fixo, o que torna o processo de revisão periódica ainda mais importante. Segundo o especialista, em geral, de dois a quatro anos é o tempo indicado como aceitável de vida útil.

“A manutenção pode depender de uma série de fatores, como a frequência de utilização tanto do veículo quanto dos componentes que costumam consumir energia da bateria, como ar-condicionado, vidros elétricos, equipamento de som, entre outros”, comentou o gerente.

No entanto, ele esclarece que existem alguns cuidados que podem retardar o desgaste da peça. “Sempre que estacionar o veículo, certifique-se que todas as luzes, faróis e lanternas estejam desligados. Faça o mesmo com equipamentos internos, como o som e os sistemas de conectividade do veículo. A atenção deve ser redobrada caso o carro tenha acessórios adicionais, que não são originais do modelo. Muitas vezes, esses dispositivos não se integram aos sistemas que desligam os itens internos quando necessário, ocasionando o desgaste acelerado”, completou Renato.

Como é feita a revisão?

A revisão inicia com a medição elétrica, que determina se as condições de funcionamento do aparelho está correta. Também é feita a avaliação visual, que visualiza se existe desgaste ou oxidação dos terminais. Caso haja oxidação, é necessário realizar a limpeza, garantindo que o funcionamento da bateria não seja afetado por aspectos físicos.

“O mesmo pode ser dito em relação à fixação do equipamento no suporte correto. Uma bateria instalada inadequadamente, ou que tenha ficado frouxa, com o tempo pode gerar problemas de durabilidade tanto de suas funções quanto do motor”, ressaltou Renato.