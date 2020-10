A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) sinalizou nesta quarta-feira (28) que a tendência é de que as escolas municipais de Curitiba e cidades da região metropolitana só devem retornar às aulas presenciais em 2021.

Uma reunião do Fórum Metropolitano de Combate à Covid, um comitê especial formado pelos secretários municipais de educação e outros representantes de cada cidade, está marcada para a próxima quarta-feira (4). A previsão é de que a decisão definitiva da volta às aulas seja tomada neste próximo encontro.

O fórum também deverá criar um protocolo único para os municípios, assim como as prefeituras já fizeram no combate ao coronavírus em julho, quando foram tomadas as ações conjuntas de prevenção e fechamento de parte do comércio.

As escolas da RMC, entre municipais e estaduais, contam com cerca de 1 milhão de alunos.