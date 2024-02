Com ventos fortes e muita chuva, dia vira noite em Curitiba

E do nada a tarde virou noite em Curitiba. Muita chuva foi registrada em diversos bairros da capital paranaense na tarde deste sábado (3) e os ventos causaram estragos na cidade. A Defesa Civil foi acionada para atendimento em quatro endereços com quedas de galhos e árvores, assim como em dois pontos houve alagamento.

Segundo o Simepar, o vento chegou a 43,9 km/h e choveu 57,8 mm. Os dados são da estação pluviométrica localizada no bairro Jardim das Américas. A Prefeitura de Curitiba, por intermédio do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres emitiu há instantes um boletim com os atendimentos solicitados pelo 199, 153 e 156.

Quedas de galhos e árvores (4 solicitações)

Xaxim

Cristo Rei

Tarumã

Alagamentos (duas solicitações)

Rua Rodolpho Senff Junior – Capão Raso

Rua Reinaldo Thá – Cajuru

A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais, estão em atendimento e permanecem em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil),

153 (Guarda Municipal),

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba),

193 (Corpo de Bombeiros).

