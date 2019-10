Conforme anunciado anteriormente, após uma ampla reforma, o Parque Cachoeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), agora conta com um bicicletário, com empréstimo gratuito de bicicletas para seus visitantes.

O espaço já está funcionando e, para usufruir do benefício, o interessado precisa apenas realizar um cadastro rápido. Neste primeiro momento, o bicicletário funciona aos sábados e domingos, das 15h às 18h. Mas a prefeitura do município informou que poderá haver ajustes de data e horário conforme houver demanda.

O bicicletário conta com 30 bicicletas para adultos e 20 para crianças (até 12 anos). O interessado precisa levar um documento de identificação com foto. O empréstimo para crianças é realizado somente com a presença de um adulto responsável. O tempo para utilização de cada equipamento é de uma hora, período que pode ser ampliado se não houver mais pessoas aguardando para utilizar a bicicleta.