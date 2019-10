Diversos bairros de Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, podem ficar sem água no próximo fim de semana por causa de uma obra da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Ao todo, 27 bairros podem ter abastecimento afetado no domingo (6), a partir das 9h.

Em Curitiba, os bairros atingidos devem ser Cajuru, Uberaba, Guabirotuba, Jardim das Américas, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Seminário, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso, Boqueirão, CIC, Fanny, Guaíra, Hauer, Lindoia, Pinheirinho, Xaxim, Alto Boqueirão e Ganchinho.

Já em São José dos Pinhais, os bairros que podem ter falta de água são Guatupê, Academia, Cristal, Ipê e Cidade Jardim.

A normalização do sistema está prevista para o início da manhã de segunda-feira (7) e ocorrerá de forma gradativa. no entanto, só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel.