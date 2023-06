Uma carga com 83,5 quilos de cocaína foi apreendida no Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (26), em uma ação conjunta realizada entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal.

Segundo a PCPR, a droga que seguiria para Portugal, estava carregada em um contêiner com breu (colofónia), um subproduto da resina utilizado na fabricação de tintas e adesivos. A ação contou com o apoio de cães da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/PCPR

Investigação

Conforme a polícia, a troca de informações entre os órgãos públicos foi fundamental para a localização e apreensão da carga. A confirmação da presença da droga no contêiner foi feita com a utilização do scanner da Receita Federal e posterior conferência física pelos servidores.

Para enviar a cocaína ao exterior, o método utilizado pelos traficantes foi o rip-on / rip-off, no qual a droga é inserida no contêiner sem o conhecimento do exportador. Os criminosos ainda inseriram localizadores nos tabletes para localizar a carga no porto de destino.

As informações colhidas durante a operação irão subsidiar investigações para a localização de outros integrantes da quadrilha e para o reforço da segurança na área aduaneira, para impedir futuras ações criminosas.

