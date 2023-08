Clínica de psicologia com atendimento gratuito é inaugurada em Curitiba

A Faculdade Estácio Curitiba inaugura na próxima segunda-feira (28), a Clínica Escola (Serviço de Psicologia Aplicada – SPA) com o propósito de estimular a comunidade a cultivar os cuidados com a saúde mental e física.

A iniciativa busca atender não somente alunos e colaboradores da instituição, como também toda a população externa que necessita do serviço de acompanhamento psicológico, de forma gratuita. O serviço terá início no primeiro semestre de 2024.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia, Jocely Burda, esse serviço será individualizado e realizado por alunos que estão concluindo os cursos de Psicologia, com a devida coordenação dos professores. Os atendimentos, explica ela, vão durar em média 50 minutos. “Eles fazem parte do estágio supervisionado exigido pela instituição de ensino e para a formação do psicólogo”, completa.

“Os alunos de Psicologia estão colocando em prática os anos de estudo na área, aplicando as teorias para observar o funcionamento da realidade. E, acima de tudo, oferecer esse serviço gratuitamente é um retorno ético que pode ajudar muitas pessoas”, observa Jocely.

Os atendimentos serão realizados de forma individual e em grupos, além de avaliação psicológica por meio de testes e orientações vocacionais. “Conseguimos ajudar à comunidade e proporcionar aos alunos, além do contato com o paciente, a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula”, ressalta a coordenadora.

A inauguração da Clínica Escola de Psicologia acontece na próxima segunda-feira (28) às 19h, e também na terça-feira (29) às 9h. A clínica está localizada na sede da instituição na Avenida Senador Souza Naves, 1715, no bairro Cristo Rei.

Além de Psicologia, são ofertados na Estácio Curitiba os cursos da área de saúde sendo Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina e Nutrição.

Jocely Burda, coordenadora da clínica

Atendimentos à comunidade

A Estácio Curitiba atua também em outros serviços abertos gratuitamente para a comunidade. Entre eles está o LPG – Laboratório de Práticas de Gestão. Trata-se de um espaço de coworking, em que estão alinhados nas ações realizadas todos os cursos de Gestão da instituição, sendo o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o Projeto Jovens Talentos Empreendedores (Projete), Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) e o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Todos contam com a participação de alunos, tanto no presencial como em EAD, além de professores com várias titulações e experiências. Entre os objetivos dos serviços estão: orientação para empreendedores; desenvolvimento de carreiras; elaboração de currículos; mapeamento e melhoria de processos; pesquisa de mercado e atuação fiscal, contábil e financeira; e atendimentos na área jurídica.

