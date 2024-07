Um frentista que trabalhava como caixa no Auto Posto Mateus Leme no bairro Centro Cívico, em Curitiba, foi vítima de uma agressão no sábado (06). Um cliente arremessou uma garrafa de vidro no rosto do funcionário de 23 anos que precisou de atendimento médico e segue afastado do trabalho.

O motivo da violência é que o agressor teria se irritado ao ser abordado para que fechasse a porta do banheiro após o uso. Câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagram o momento da agressão em que o cliente pega a garrafa de cerveja e joga na cabeça de Eraldo Bartolomeu de Oliveira Silva.

Na sequência, o agressor que não teve o nome revelado foi embora de carro sem prestar atendimento. O frentista recebeu oito pontos no rosto após ser encaminhado ao hospital.

Sindicato repudia agressão

Em nota, o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Sinpospetro) repudiou a agressão. “A nossa entidade se solidariza com o Eraldo e vai tomar todas as medidas jurídicas e de apoio pessoal ao trabalhador agredido. Mais uma vez reafirmamos que não aceitamos mais essas continuadas agressões e violência contra os trabalhadores frentistas. Exigimos segurança e que o Poder Público adote medidas concretas para coibir a violência continuada contra a categoria”, comunicou o Sinpospetro.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que segue investigando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer os fatos e identificar o autor. “Conforme apurado, um cliente do posto de gasolina estaria fazendo suas necessidades com a porta aberta do banheiro e, ao ser questionado pelo funcionário do estabelecimento, desferiu um golpe de garrafa contra a vítima, em seguida se evadiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital. O caso está a cargo do 3° distrito da PCPR na Capital”, em nota enviada para a Tribuna do Paraná.

Frentista, profissão PERIGO!

Nos últimos anos, casos de confusões com frentistas tem aumentado em Curitiba. Em 2023, um homem xingou um funcionário de um posto de combustíveis de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”. O empresário foi punido com uma indenização por danos morais de R$ 15 mil.

Ainda ano passado, teve a ocorrência de um frentista que jogou gasolina e ateou fogo em um cliente após uma discussão em um posto de combustível no bairro Pilarzinho.

Em outro caso, recente, uma mulher ameaçou um frentista com um facão.

