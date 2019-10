A Prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está com inscrições abertas para um concurso público e um processo seletivo, com um total de 84 vagas na área de saúde. Trata-se de um processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e um concurso público para outros cargos da saúde.

As inscrições seguem até o próximo dia 31, por meio do site da Fundação Unespar, responável pelas seleções. Já o concurso tem vagas para enfermeiro (7), dentista (1), fisioterapeuta (1), médico psiquiatra (4), médico gineco-obstetra (15). Ambos os editais estão disponíveis no site da prefeitura. Os salários previstos vão de R$ 1.716,15 a R$ 3.571,80.