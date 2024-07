Uma postagem do prefeito Rafael Greca (PSD) no fim de semana gerou reclamação de um internauta sobre a Vila das Torres, mais conhecida como Vila Pinto, em Curitiba. Localizada entre os bairros Jardim Botânico, Guabirotuba, Prado Velho e Rebouças, a Vila Torres é a comunidade mais famosa e antiga da cidade.

No post, Greca destaca o título de Cidade Mais Inteligente do Mundo de 2023, recebido durante a cerimônia de premiação do World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha, mas recebeu críticas de um seguidor a respeito da situação da Vila Torres.

+Leia mais! Curitiba terá “Natal mais grandioso de todos” em 2024, diz Greca

“Desde sempre, minha maior alegria é poder trabalhar para que Curitiba evolua constantemente, sempre em contínuo movimento, adaptando-se às novas necessidades e desafios. Uma cidade nunca fica pronta, e com a certeza de que o trabalho jamais se finda, cuidamos do nosso povo e entendemos que a essência do desenvolvimento urbano está na eterna busca pela excelência. Mais pudermos, mais faremos”, diz a publicação do prefeito de Curitiba.

Cidade inteligente? Internauta questiona!

Nos comentários, um homem discordou do prêmio ao citar a Vila Torres. “Uma cidade que tem a Vila Pinto não pode ser classificada como inteligente. Ou inteligência é uma coisa diferente de tudo aquilo que já se disse sobre ela até agora. Curitiba é bela, mas só vai ser verdadeiramente inteligente quando mudar a realidade da Vila Pinto”, escreveu o rapaz.

Em resposta ao comentário, Greca rebateu ao informar que a região foi regularizada na primeira gestão na prefeitura e que o local apesar de ter problemas com o tráfico de drogas tem parcerias com startups e jovens empreendedores. No fim da explicação, o prefeito ainda afirma que o internauta foi preconceituoso.

+Leia mais! “Quem tem razão”? Dispara Greca a internauta que pega engarrafamento eterno na Linha Verde

“Equívoco seu. A Vila Torres, já Vila Pinto, é uma favela (desde 1950) as margens do rio Belém, ao lado do campus da PUC/Prado Velho. Era área da família Mauad invadida. Nós a regularizamos em 1993-1996. Tem creches, Colégio Social Nossa Senhora da Esperança, Escola Social Integral Irmãos Rebouças, Posto de Saúde, Centro de Referência Social CRAS, Armazém de Família com comida subsidiada , tem forte ação social da Paróquia São João Batista e da Pastoral da Igreja Católica. Tem várias Start UPs e muitos jovens empreendedores. Tem periódicos problemas de narcotráfico. Mas também tem muita gente valorosa e inteligente, além de cooperativa de Reciclagem de Resíduos sólidos. A malha viária da cidade corta o território com ótimas ruas asfaltadas. Há rede de água e esgoto. Informe-se além do ignorante preconceito”, escreveu Greca. Veja o post abaixo na íntegra:

Greca responde mesmo!

Em um papo com a Tribuna Greca confirmou que é ele mesmo quem responde os internautas e manda as respostas no mínimo inusitadas. Relembre aqui algumas dos embates entre o prefeito e a população.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”