O prefeito Rafael Greca anunciou em seu perfil no Facebook o tema da já tradicional programação do Natal Luz dos Pinhais: “Nosso coração está em Festa”. Greca, que transformou o Natal da cidade em atração turística durante suas gestões, promete 46 dias de festa no último ano do seu mandato como chefe do executivo municipal.

A programação de espetáculos acontece de 22 de novembro a 23 de dezembro deste ano. Já a decoração poderá ser apreciada até 6 de janeiro de 2025 (Dia de Reis).

“Este ano, preparamos uma celebração que promete ser a mais grandiosa de todas, repleta de luz, emoção e beleza, estendendo-se por 46 dias, de 22 de novembro a 6 de janeiro de 2025. O nosso coração pulsa com entusiasmo ao apresentar uma programação que se desdobrará numa miríade de espetáculos musicais, balés, feiras especiais e shows de luzes deslumbrantes”, disse o prefeito.

“Estamos preparando uma grande festa para a alegria dos curitibinhas e suas famílias, para a felicidade de artistas e espectadores e para a admiração dos visitantes e turistas. Como ocorre desde o início do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, em 2017, teremos atrações que unem fé e diversão e que conquistaram o país inteiro”, acrescentou Greca.

Serão mais de 40 árvores de Natal espalhadas por toda a cidade, além de autos, apresentações, shows e outras atrações. Nos anos anteriores praças e parques receberam carrosséis, rodas gigantes, entre outros. “Queremos que cada esquina de Curitiba brilhe com a luz da esperança e do amor, proporcionando momentos inesquecíveis para todas as famílias”. Na postagem Greca posou ao lado do vice, Eduardo Pimentel.

A iniciativa da atual administração transformou a cidade em destino turístico no final de ano. “O Natal de Curitiba movimenta toda a economia local, gerando emprego e renda para artistas, demais setores da economia criativa, como artesãos, e também para a cadeia de turismo e receptivo local”, completa Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, órgão responsável pela organização do evento.

A programação completa deve ser divulgada em breve pela prefeitura.

