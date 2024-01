Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por uma caminhonete no Contorno Sul, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (02). O homem estava indo para o trabalho, na contramão da via, quando foi atingido pelo veículo que tinha como destino a cidade de Cascavel, no oeste paranaense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador pelo Siate.

O atropelamento aconteceu no quilômetro 591 do Contorno Sul, um trecho sem passarela. Segundo informações do local, o ciclista estava na contramão e tinha a intenção de cruzar o Contorno Sul por meio de uma abertura entre as duas faixas, uma passagem irregular utilizada por moradores da região.

A vítima é moradora do Capão da Imbuia e estava indo para o trabalho no momento do acidente. O motorista do veículo ficou no local e prestou atendimento. O trânsito na região não chegou a ser bloqueado.

