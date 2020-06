A chuva vem com mais força nesta quinta-feira (4), em Curitiba, e pode aliviar um pouco a situação de estiagem, considerada a pior em 100 anos no Paraná. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, uma área de instabilidade vinda do Paraguai avança pelo Paraná e traz chuva com nuvens carregadas, podendo chegar a 15 milímetros de precipitação na região de Curitiba entre o fim da tarde e começo da noite.

As temperaturas na capital sofrem poucas variações, com máxima de 16ºC e mínima de 14ºC. O céu deve permanecer fechado, sem aberturas de sol, cenário típico de Curitiba para o fim de outono.

De acordo com o meteorologista Lizando Jacobsen, do Simepar, a previsão é de mais chuva para a semana que vem. Com o fim do outono e a chegada do inverno, estação mais seca, essa condição de chuvas mais frequentes é bem atípico. “Ela não obedece um intervalo de uma semana, o que normalmente ocorre. Ela não está nos padrões, mas é bom que volte a ter mais chuva”, explica o meteorologista.

Interior do estado

Como a área de instabilidade vem do Paraguai, ela chega trazendo chuva para a região Oeste, Centro-sul, até chegar em Curitiba e Litoral. As temperaturas permanecem amenas, com máxima de 19ºC em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, e mínima prevista de 14ºC em Cascavel, na região Oeste.

