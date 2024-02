A chuva vai marcar presença em Curitiba novamente nesta terça-feira (20). Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o tempo segue instável na cidade e a precipitação pode chegar a partir da tarde, num acumulado de 11,9 milímetros, segundo o Simepar.

Existe um alerta de tempestade amarelo em vigor colado com a capital, o que pode interferir na previsão do tempo para hoje em Curitiba. Segundo o Simepar a máxima nesta terça-feira chega aos 23ºC e a mínima parte de 18ºC. Lembrando que o alerta de tempestade podem ser atualizados no meio da manhã.

“Chuvas continuaram sendo registradas sobre o Paraná no decorrer desta madrugada, concentradas entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, norte, Norte Pioneiro, RMC e Litoral. Descargas atmosféricas também foram registradas, principalmente em regiões mais próximas da divisa com São Paulo”, explicou a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba para os próximos dias

Segundo o Simepar Curitiba seguirá com chuva por muitos dias, pelo menos até o dia 29 de fevereiro. No fim de semana o tempo vai esquentar um pouco, chegando aos 27ºC.

