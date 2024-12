Chuva intensa em Curitiba! Acumulado chega ao previsto para dezembro inteiro

O fim de semana foi de muita chuva em todo o Paraná. Em alguns pontos do Estado, como nas regiões Centro-Oeste e o Noroeste, a precipitação acumulada foi 84% superior à média histórica para dezembro.

Em Campo Mourão choveu 313 milímetros (mm) entre sábado (7) e domingo (8) ante uma estimativa de 170 mm para todo o mês. Em Cianorte o total alcançou 315 mm (média de 179,1 mm). Essa foi a área com maior acumulado de água, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Chuvarada em Curitiba

Choveu bastante também nas fatias Leste, Sul e Central do Estado. Em Curitiba, o acumulado alcançou 126 mm, praticamente o volume aguardado para os 31 dias de dezembro (130 mm). No Litoral a média dos dois dias foi de 110 mm para uma expectativa mensal de 174,4 mm. Já em Guarapuava, na parte Central, choveu 150 mm de um total de 186 mm para dezembro.

“A chuva foi homogênea. Mesmo em regiões como Norte, Norte Pioneiro e extremo Noroeste, mais próximo da divisa com São Paulo, a precipitação acumulada bateu na casa dos 70 mm, reflexo de um sistema frontal uniforme que fica até quarta-feira (11) no Paraná, quando começa a se dissipar para a região Sudeste do País. Aí sim teremos pontos de abertura de sol”, explica a meteorologista do Simepar, Júlia Crepaldi Munhoz.

Trégua curta

A trégua da chuva, porém, será curta. Na sexta-feira (13) chega uma frente fria ao Paraná, deixando o clima mais gelado, com possibilidade de tempestades na parte Oeste e novamente chuva generalizada entre sábado (14) e domingo (15). “O fim de semana também será chuvoso”, diz ela.

Para a segunda quinzena do mês, com celebrações de Natal e Ano-Novo, a tendência é que os acumulados de chuva fiquem dentro ou abaixo da média climatológica, com temperaturas também acompanhando a média prevista para dezembro.

Boletim da Defesa Civil

Segundo o boletim mais recente da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (veja abaixo), divulgado às 11 horas desta segunda-feira (9), 17 municípios paranaenses foram mais atingidos pela chuva, com 5.993 pessoas afetadas, 66 desalojadas e 681 casas danificadas.

Enéas Marques, no Sudoeste, concentrou as ocorrências, com 5 mil pessoas afetadas. Em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foram 800 pessoas, seguido de Paulo Frontin, no Sul, com 80.