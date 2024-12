Chuva forte deixa mais de 650 casas embaixo de água na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi impactado por chuvas intensas durante o sábado (07). O acumulado registrado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi de 93.4 milímetros.

Por conta do alto volume de chuva, muitas regiões em Pinhais ficaram alagadas. Conforme registros da Defesa Civil, os alagamentos afetaram 659 casas do município da RMC.

Um dos registros foi feito Capela Bom Jesus de Iguapê, localizada no bairro Weissópolis. Fotos divulgadas nas redes sociais da capela mostram toda a rua alagada.

“Para tranquilizar a todos, não entrou água na comunidade. […] Mas é um problema recorrente que sempre estamos sofrendo quando a chuva resolve vir com mais intensidade”, diz publicação da capela.

Casas no litoral do Paraná são afetadas por chuvarada

O litoral do Paraná também foi impactado pelas fortes chuvas no sábado. Em Guaratuba, por exemplo, o acumulado registrado pelo Simepar foi de 109.8 milímetros.

Um vídeo divulgado em um grupo de notícias do Facebook sobre a Grande Curitiba mostra ruas alagadas no município do litoral. Confira:

Chuva continua no Paraná neste domingo

De acordo com o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen o tempo segue instável no Paraná neste domingo (08).

“Especialmente na metade sul do estado é onde estão previstas chuvas mais contínuas ao longo do dia. Chove a qualquer hora na maioria das áreas dessas regiões. Ou seja, entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e o litoral há previsão de pancadas de chuva e até mesmo trovoadas em alguns momentos”, afirma.

Conforme o especialista, o acumulado de precipitação deste domingo também pode ter valores altos. “Poderemos ter um acumulado de chuva expressivo, mais de 100 mm de chuva assim como já vimos ontem”.