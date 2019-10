A nebulosidade e a chuva fina devem permanecer nesta quinta-feira (17) em Curitiba. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a condição de tempo abafado, com aumento de nuvens e instabilidade deve predominar até o fim de semana.

+Caçadores! Leitor de 104 anos festeja o aniversário de 63 anos da Tribuna do Paraná!

O dia começou com 16°C, a tendência é de que as temperaturas aumentem durante o dia, atingindo a máxima de 25°C no período da tarde.

A área de instabilidade atinge todo o Paraná. Segundo o meteorologista Cézar Gonçalves Duquia, a alta nebulosidade é ocasionada por uma massa de ar aquecida e bastante úmida que passa pela região.

+Viu essa? Novo supermercado de Curitiba vai inaugurar em 2020 e gerar 400 empregos!

Como fica o tempo no litoral e interior do Paraná?

No litoral, essa instabilidade provoca nuvens baixas e visibilidade reduzida na Serra do Mar. Em Matinhos, o dia começou com 20°C e deve chegar a 26°C.

No Norte do Paraná a quinta-feira será marcada pelo calor e céu encoberto por nuvens, com possibilidade de chuva à noite. Em Londrina, o dia começou quente com 20°C e a previsão é que chegue a 35°C.

Já no Oeste, o dia também vai ser de calor, com possibilidade de chuva já no fim da tarde. Em Foz do Iguaçu, a terça amanheceu com 20ºC e deve chegar a 34ºC.