Uma chuva de granizo – que caiu rapidamente no início na noite desta sexta-feira (25) – causou prejuízo a moradores de algumas cidades na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Defesa Civil do Paraná, a chuva foi de grande intensidade e atingiu casas em municípios como Quitandinha, Tijucas do Sul, Fazenda Rio Grande (foto) e São José dos Pinhais.

Em Quitandinha e Tijucas do Sul, a Defesa Civil estadual, com auxílio das prefeituras, distribuiu lonas aos moradores prejudicados. No entanto, como ainda está em atendimento, não conseguiu dimensionar o tamanho dos estragos e quais os principais bairro atingidos. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, o granizo que caiu seria do tamanho de uma bola de golfe.

A chuva durou em média 30 minutos e, segundo a Defesa Civil, às 20h50 ela seguia em direção ao Litoral do estado. Em regiões como São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, a Defesa Civil está em alerta para possíveis atendimentos, apesar de não registrar nenhum por volta das 20h50.

Quem precisar acionar a Defesa Civil deve ligar para o 199. Em caso de emergências, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

Fim de semana

Para o fim de semana, a previsão é de sol e temperaturas perto dos 30ºC em Curitiba e região. Mas, por causa do calor, também existe a possibilidade de pancadas rápidas e fortes de chuva.