Uma mulher, entre 20 e 25 anos, foi presa dentro de um hipermercado na tarde de quinta-feira (24), em Curitiba, após ser flagrada furtando bandejas de bacalhau e camarão do freezer do estabelecimento. Ela teria entrado no hipermercado acompanhada de outras três mulheres, que conseguiram fugir em um Corsa preto, no qual havia um homem como motorista. A ação ocorreu por volta das 17h, na Avenida Presidente Kennedy.

Segundo informações do local, o Corsa ficou estacionado na rua. As mulheres teriam entrado com bolsas no mercado. Ainda de acordo com os relatos, elas teriam se dividido entre os corredores de prateleiras para agir e furtar mercadorias. A segurança do hipermercado percebeu a movimentação e pediu que três das mulheres se retirassem do local. A quarta mulher, que foi presa, ficou na área dos freezers e foi pega escondendo na bolsa cerca de sete bandejas de bacalhau e quatro de camarão. O valor de cada bandeja gira em torno de R$ 170.

A segurança do estabelecimento reteve a mulher, até a chegada da Polícia Militar do 12º Batalhão. A suspeita foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes de Curitiba. A polícia informou que a mulher é moradora de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. As outras suspeitas e o homem também seriam de lá.

Uma investigação deve apurar se os suspeitos tinham a intensão de vender os produtos furtados ou se havia alguma comemoração planejada para o fim de semana.