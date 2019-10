Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (25), entre uma viatura do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e um veículo Meriva prata, deixou o trânsito lento na Avenida Manoel Ribas, no bairro Mercês.

+Caçadores! Pequeno Príncipe comemora 100 anos salvando crianças!

Segundo informações dos próprios policiais do Bope, a viatura estava no sentido Centro e com a sirene acionada quando se chocou com o outro veículo, que não teria visualizado ou escutado a viatura preta. Apesar do forte impacto, ninguém saiu ferido.

Por se tratar de uma viatura, outros carros da polícia vieram ao local para acompanhar o desdobramento da ocorrência. Apenas uma faixa na Manoel Ribas sentido Santa Felicidade está liberada ao trânsito, pois aguarda-se um guincho para a retirada do veículo policial, que teve danos na lateral. Já o Meriva foi recolhido pelo guincho de uma companhia de seguro.