Um trem atingiu um carro na tarde desta sexta-feira (25), por volta das 14h30, no Cajuru, em Curitiba. O acidente ocorreu na Rua Osíris Del Corso, no cruzamento com o trilho, e, com a batida, o veículo foi atirado para um barranco. No carro, um Fox, estavam uma mulher e uma criança, de 10 anos, que foram socorridos em estado grave para o Hospital Cajuru. A idade da mãe, no entanto, ainda não foi confirmada.

Segundo a tenente Thayane Menezes, do Corpo de Bombeiros, nenhum dos ocupantes do Fox ficou preso nas ferragens, mas a dinâmica do acidente exigiu rapidez no encaminhamento ao hospital. “Foi uma colisão seguida de capotamento. A mãe e a criança foram socorridas rapidamente. A situação exigiu atenção pela dinâmica do acidente. A mulher foi socorrida em estado grave e a criança em código dois [moderado]”, disse a tenente.

+Leia também: Hospital Pequeno Príncipe comemora 100 anos salvando crianças

Testemunhas disseram que, no momento da batida, havia um veículo Corsa parado próximo aos trilhos, aguardando a passagem do trem. O Fox teria ultrapassado o Corsa. “De casa, deu para ouvir a buzina dos carros, do trem e a tentativa de freada dos vagões. Mas não deu tempo de parar. Foi um susto”, contou uma moradora da região, que preferiu não se identificar.

O cruzamento da Osíris Del Corso com os trilhos ficou interditado até por volta das 15h, quando o trem foi retirado para seguir viagem. A locomotiva e a carga é de uma empresa do ramo de papel e celulose do Interior do Estado. O trem fazia o trajeto de volta do Porto de Paranaguá.