A chuva parece ter dado uma trégua em Curitiba nesta sexta-feira (03), segundo a previsão do Instituto Tecnológico Simepar. Depois de um dia de muita chuva e até alerta de temporal, a primeira sexta-feira do ano promete ter até a presença do sol.

O Simepar aponta que as temperaturas em Curitiba ficam entre os 15 e 23 graus. No sábado o tempo fica ainda mais aberto. com céu limpo e temperaturas entre os 15 e 26 graus. A chuva promete voltar a Curitiba no domingo, quando são previstas precipitações e temperaturas entre os 16 e 28 graus. O tempo segue propício, pelo menos nesta sexta-feira, para quem quer aproveitar as promoções de até 70% no comércio.

E no Litoral, como fica?

Em Guaratuba, por exemplo, o calor segue sem previsão de chuva. Nesta sexta-feira a região terá máxima de 29 graus. Já no final de semana pode chover. A previsão aponta mínima de 21 e máxima de 22 graus, com chance de chuva sábado e domingo (05). Na quinta-feira, existia até previsão de ressaca nas praias do Paraná.

Chuva no interior!

Maringá, na região noroeste do Paraná, tem previsão de chuva para os próximos 15 dias, segundo previsão do Simepar. “No setor norte do estado são registradas chuvas fracas e moderadas, principalmente em municípios perto da divisa com São Paulo”, explicou o meteorologista Lizandro Jacóbsen.